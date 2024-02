A San Felice sul Panaro si inaugura un nuovo tratto di ciclabile

Sarà inaugurato domenica 18 febbraio a San Felice sul Panaro, il nuovo tratto di pista ciclabile di circa 700 metri che collega via Canalino a via Lollia. Il ritrovo è fissato per le 9 presso il municipio di piazza Italia.

A seguire saluti della autorità e partenza a piedi con possibilità di scelta tra un percorso di quattro e uno di sette chilometri. Rientro presso il punto di partenza, dove, presso la sala consiliare, sarà offerto un piccolo ristoro. Organizza l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Nordic Walking Bassa Modenese. Tutti i cittadini sono invitati. In caso di maltempo l’iniziativa è rinviata a data da destinarsi.

Il nuovo tratto di ciclabile, previsto nel progetto di raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona, a seguito di accordi recenti tra il Comune di San Felice sul Panaro e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), è stato finanziato interamente da Rfi e va da via Lollia (ex passaggio a livello lato nord) a via Canalino (ex passaggio a livello lato est), consentendo di collegare via I° Maggio a via Casarino, agevolando il transito di pedoni e ciclisti in direzione San Biagio-San Felice. L’innesto con via Canalino è avvenuto tramite l’utilizzo di un manufatto esistente posto sopra al Cavo Canalino e che attraversa il sottovia che compone il tratto di tangenziale a ovest del paese. Il costo dell’intervento ammonta complessivamente a 150 mila euro.