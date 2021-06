San Felice sul Panaro: al via i lavori all'impianto sportivo di San Biagio

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo di San Biagio, ubicato a margine di via 1° Maggio

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo di San Biagio, ubicato a margine di via 1° Maggio, che porteranno all’interramento della linea elettrica di E- Distribuzione di 15 mila volt che passa sul campo di gioco.

Il costo complessivo dell’intervento è di 52 mila euro. «Campo e spogliatoi di San Biagio erano di fatto inutilizzati a causa della linea elettrica in aerea, posta in corrispondenza del campo di gioco – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Bocchi – l’intervento del Comune porterà sottotraccia la linea di E- Distribuzione e permetterà finalmente alla frazione la fruizione di un impianto sportivo che ha le misure regolari per ospitare campionati di calcio giovanili e amatoriali».

Dopo i lavori effettuati dal Comune di San Felice sul Panaro e che dureranno alcuni giorni, è previsto anche l’intervento di E-Distribuzione per completare in modo definitivo l’intervento.