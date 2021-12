San Felice, trova un portafogli con 200 euro e lo consegna alla Municipale

Nella mattina del 23 dicembre a San Felice sul Panaro, un cittadino extracomunitario 35enne residente in paese ha trovato un portafogli, contenente documenti, bancomat e 200 euro in contanti, smarrito in via Mazzini nei pressi di una banca, e lo ha consegnato alla polizia locale.

Gli agenti della polizia locale sono risaliti all’identità della persona che aveva perso il portadocumenti, un uomo residente a Finale Emilia, e lo hanno contattato informandolo del ritrovamento. Un bel regalo di Natale per il finalese e un gesto encomiabile per il quale l’Amministrazione comunale ringrazia il cittadino che ha dato prova di grandi onestà e correttezza.