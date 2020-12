San Prospero. 400 nuovi libri per la Biblioteca

Grazie ad un progetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT), la biblioteca di San Prospero ha ampliato la propria dotazione di oltre 400 libri, per un valore totale di 5000 euro.

Con il decreto ministeriale del 4 giugno 2020, sono stati stanziati complessivamente 30 milioni di euro per sostenere le librerie e l'intera filiera dell'editoria. Il provvedimento prevede l'assegnazione di contributi per l'acquisto di libri a tutte le biblioteche aperte al pubblico. In base al suo patrimonio librario, la biblioteca di San Prospero ha ottenuto un contributo di 5000 euro da spendere presso librerie del territorio aderenti al progetto.

La biblioteca ha così integrato la sezione bambini e ragazzi ed acquistato libri di saggistica per i settori dedicati alle scienze, ai viaggi ed alla genitorialità.

"Il nostro plauso ed i nostri ringraziamenti al MIBACT per aver concretizzato questo bel progetto - commenta l'Assessore alla Cultura del Comune di San Prospero Antonio Capasso - Grazie a queste risorse non abbiamo solo ampliato l'offerta della nostra biblioteca con volumi interessanti ed utili per tutte le famiglie, ma abbiamo anche contribuito a sostenere le librerie del territorio nel corso di una crisi che non ha precedenti".