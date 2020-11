San Prospero, annullata la Festa del Patrono. La Pro Loco organizza la lotteria gratuita

La Festa del Patrono di San Prospero, prevista per domenica 22 novembre, è stata annullata nei giorni scorsi a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

La Pro Loco di San Prospero, in accordo con l'Amministrazione comunale ed i commercianti, ha deciso di organizzare anche quest'anno la tradizionale lotteria che negli anni scorsi si teneva in occasione della Festa del Patrono.

Per l'occasione la lotteria è gratuita, i biglietti sono disponibili presso le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa. L'elenco completo dei negozi aderenti è reperibile sulla pagina Facebook della Pro Loco di San Prospero. L'estrazione avrà luogo domenica 22 novembre ed i premi dovranno essere ritirati, presentando il biglietto vincente, entro giovedì 31 dicembre 2020.

"In un momento come questo la salvaguardia della salute dei cittadini ha la precedenza su manifestazioni come la nostra Festa del Patrono - commenta il Vice Sindaco di San Prospero Matteo Borghi - La decisione di annullare l'evento è stata sofferta, ma le normative parlano chiaro. Occorre quindi attenersi alle regole ed essere uniti nella lotta contro la pandemia. Plaudiamo alla scelta della Pro Loco e dei commercianti, che per dimostrare di essere vicini alla cittadinanza si sono adoperati per organizzare comunque la lotteria del Patrono, che quest'anno sarà gratuita. Ci auguriamo che fare qualche sacrificio oggi ci consenta di tornare presto a festeggiare tutti insieme".