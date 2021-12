San Prospero. Contributi economici per promuovere le attività sportive

La Giunta del Comune di San Prospero ha approvato la concessione di contributi economici per promuovere l'attività sportiva in ambito locale.

Il Comune metterà quindi a disposizione un fondo di 10.000 euro per sostenere società e associazioni sportive sanprosperesi nella promozione dell'attività sportiva in ambito locale nel corso dell'anno sportivo 2021/2022. Possono presentare domanda di contributo società e associazioni sportive che non perseguano fini di lucro, che svolgano attività presso le strutture comunali e che organizzino progetti per bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni e/o adulti di età superiore ai 65 anni.

Tutte le informazioni, le modalità e i documenti relativi alla presentazione delle domande sono reperibili sul sito del Comune di San Prospero (www.comune.sanprospero.mo.it).

"Anche quest'anno abbiamo voluto confermare il sostegno alle associazioni sportive, che hanno sofferto in questo lungo periodo di pandemia - commenta l'Assossore allo Sport del Comune di San Prospero Matteo Borghi - Il contributo che daremo in base al numero degli iscritti, permetterà alle società di mantenere calmierati i prezzi delle rette che le famiglie devono pagare per iscrivere i loro figli".