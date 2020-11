Anche a Modena il primo sistema automatico di sanificazione dei carrelli dei supermercati

L'emergenza sanitaria sta impegnado in modno delle imprese su molti fronti. La ditta modenese MM Spray ha messo a punto un sistema automatico di sanificazione che prevede una sanificazione totale del carrello direttamente all’interno dei box di raccolta ogni volta che ne viene prelevato o riconsegnato uno, evitando cosi da parte del consumatore il contatto con superfici eventualmente contaminate.

Il sistema è applicabile a tutti i box carrelli già presenti nei supermercati, non necessitando di opere murarie o di allacci per l’installazione. Il Conad Leonardo di via Pignedoli a Modena ha fatto da apripista. “Abbiamo installato la prima macchina di sanificazione carrelli Sani-System MM pochi giorni fa – dichiara il direttore del punto vendita, Christian Raimondi – e da allora la nostra clientela ha manifestato crescente gradimento per questa soluzione, innovativa, sicura e semplice da installare”.

Il meccanismo Sani-system MM è molto semplice: dopo aver depositato o ritirato il carrello, un segnale acustico e luminoso avvisa dell’inizio della procedura, durante la quale non va occupata l’area di deposito; in caso contrario, la procedura si interrompe automaticamente. In soli 10 secondi Sani-system MM sanifica totalmente, sia il manico che il cesto dei carrelli spesa. Il disinfettante utilizzato è il Zetavir, inodore e incolore ad ampio spettro antibatterico, antifungino, ed antivirale attivo (Registrazione Ministero della Salute N° 20593). L’elevato potere pulente, unito all’efficacia verso diversi tipi di ceppi batterici e virali rendono idoneo l’utilizzo in tutti i luoghi dove è necessario garantire un elevato livello di disinfezione.