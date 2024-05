Al Windsor Park pienamente operativa la nuova sede del Poliambulatorio di Modena

Ambulatori completamente nuovi, spazi ampi e moderni e un percorso a colori che identifica le aree di attesa per le visite aiutando i pazienti ad orientarsi. E’ il nuovo Poliambulatorio dell’Azienda USL a Modena, pienamente operativo da fine aprile nella nuova sede nel complesso residenziale Windsor Park, in strada San Faustino, dopo il trasferimento da via del Pozzo.

Gli ambulatori si trovano presso il complesso residenziale Windsor Park in strada San Faustino, civico 155/A (piano rialzato) e 157/N (primo piano). Si accede attraverso le scale o attraverso una rampa all’altezza del civico 155/A.

Gli ambulatori – in tutto 23 – sono dotati di attrezzature di nuova acquisizione e sono dedicati alle visite specialistiche di oculistica, dietologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, allergologia, urologia, ematologia, dermatologia, neurologia, endocrinologia e odontoiatria.

Ogni area di attesa per le visite è contraddistinta da un colore – arancione, rosso, giallo, verde e blu - che viene indicato anche sul modulo di prenotazione CUP. L’elenco dei colori è riportato all’ingresso del Poliambulatorio con le frecce direzionali: in questo modo il paziente comprende intuitivamente dove dirigersi per attendere il proprio turno.

E’ inoltre presente una reception dove operatori amministrativi forniscono tutte le informazioni necessarie, indirizzano le persone verso l’ambulatorio, possono prenotare gli accessi successivi ed essere di aiuto per il pagamento del ticket.

Nel corso della giornata il sindaco di Modena visiterà il nuovo Poliambulatorio assieme alla Direzione dell’Azienda USL.