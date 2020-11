Attualità / Via Emilia

Sant’Omobono, colui che salvò Modena dalla peste. Il reliquario torna alla chiesa del voto per le celebrazioni

Una cerimonia per celebrare il compatrono della città di Modena, che sarà rigorosamente adeguata alle misure per la prevenzione del contagio. Domenica 15 novembre alle 11 messa per il Santo Omobono senza cortei e cori