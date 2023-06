Sassuolo. Avviso per la concessione di due palestre comunali

È stato pubblicato sul sito internet del Comune di Sassuolo l’avviso per una procedura ad evidenza pubblica volta all’affidamento della concessione in uso e relativa gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico, prive di rilevanza economica, ad Associazioni/Società Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali oltre a forme associative senza fini di lucro (in riferimento ad Enti del Terzo Settore), aventi tra le proprie finalità statutarie la promozione e divulgazione di attività sportive dilettantistiche.

Le palestre oggetto d’assegnazione sono quella delel scuole Pascoli, in via Aravecchia, e quella delle Leonardo Da Vinci in via Pretorio.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la più ampia partecipazione delle Associazione/Società Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire in plico sigillato al Servizio Protocollo del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, entro le ore 12.00 del giorno 05 luglio 2023