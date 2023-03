Sassuolo, bimbo di quasi tre anni morto in ospedale. Parte la raccolta fondi “Un palloncino per Gabriele”

“Gabriele è stato un bambino che, nel suo troppo breve percorso in questa vita, ha dispensato sorrisi a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino”.

Su GoFundMe è quindi partita una raccolta fondi per i familiari del piccolo Gabriele, morto all’ospedale di Sassuolo, in provincia di Modena, “alle prime luci dell'alba del 1 Marzo, a neanche tre anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari”.

“Questa raccolta fondi - si legge - è stata aperta dagli amici per sostenere la famiglia nel momento più drammatico, per aiutarli a sostenere le spese necessarie e per dimostrare loro, anche con una donazione simbolica, che non sono soli, che il sorriso di Gabriele vivrà per sempre”.

La campagna “Un palloncino per Gabriele” è arrivata a mille euro ed è raggiungibile sulla piattaforma GoFundMe

