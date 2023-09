Sassuolo. Al via il cantiere per i nuovi asfalti in via Braida e Divisione Acqui

Inizieranno lunedì 25 settembre, i lavori di riasfaltatura di via Divisione Acqui e via Braida, da via San Carlo verso il centro.

I lavori inizieranno dopo l’inizio delle lezioni, indicativamente alle ore 8,30 e comporteranno piccole modifiche alla viabilità, senza chiusure. La durata dell’intervento è stimata in circa 2 settimane.

“Si tratta del primo di tre lotti di nuovi asfalti – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – poiché anche quest’anno riusciremo ad investire circa un milione di euro. Abbiamo ereditato una situazione disastrosa ma, in quattro anni, abbiamo investito circa 5 milioni di euro per sistemare le strade e garantire ai cittadini una circolazione migliore e più sicura. La nostra intenzione è quella di continuare ad investire, anche il prossimo anno, negli asfalti, nella sistemazione dei marciapiedi e nella manutenzione periodica di giardini pubblici ed aiuole, con sfalci e potature ma anche con la messa in sicurezza e ripiantumazione di alberi pericolosi”