Sassuolo. Cinque nuove postazioni dedicate al rilascio delle Credenziali Spid

Il Comune di Sassuolo ha attivato cinque postazioni, una in ognuno degli edifici che attualmente ospitano i servizi comunali, per il riconoscimento “de visu” ed il rilascio delle credenziali Spid.

SPID sta per “Sistema Pubblico di Identità Digitale”; le credenziali servono per accedere a molteplici servizi online offerti da Amministrazioni locali e centrali, enti pubblici e agenzie. Tra questi servizi anche il Fascicolo Sanitario Elettronico: particolarmente utile per ottenere i referti da parte dell’Azienda sanitaria locale.

Le nuove postazioni sono situate all’Urp di piazza Garibaldi, all’Ufficio Economato presso la sede di via Fenuzzi, l’Ufficio Pubblica Istruzione in via Rocca, la sede della Polizia Municipale e l’Ufficio Tributi presso il direzionale “I Quadrati”.

“Le credenziali Spid – afferma il Vicesindaco con delega al Personale Camilla Nizzoli – sono uno strumento quanto mai utile ed importante, soprattutto i questi tempi dove le esigenze cambiano in modo repentino. La gestione della pandemia ci sta insegnando a puntare sempre di più sui servizi online, utili per evitare spostamenti: in quest’ottica il Comune di Sassuolo ha voluto mettere a disposizione dei cittadini quante più occasioni per ottenere le credenziali in maniera facile e veloce. Faccio appello a tutti i cittadini perché ne usufruiscano: noi metteremo a disposizione personale adeguatamente istruito perché tutti possano avere medesime possibilità di accesso”.