"Sassuolo Comics & Sport", grande successo per la prima edizione

Il maltempo non ha fermato gli appassionati di fumetti e di cultura pop e nerd che nel fine settimana hanno partecipato a Sassuolo alla prima edizione del “Sassuolo Comics & Sport”, chiusa domenica sera con un grande successo: il festival si è svolto tra sabato e domenica in pieno centro storico, prendendo il via con la banda cittadina La Beneficenza che ha accompagnato i Superereoi acrobatici lungo la discesa dalle pareti dell’Ospedale di Sassuolo per far visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. “Sassuolo Comics & Sport” si è svolta per due giorni pieni nel centro storico, portando Cosplay, stand, attrazioni come la mitica Delorean di Ritorno al Futuro, supereroi e iniziative dedicate ai più piccoli fino alla serata di domenica quando, sotto i portici di piazza Garibaldi, si è svolta la premiazione di Cosplay e vetrine dei negozi addobbati a tema.

Ad aggiudicarsi il primo premio per la vetrina a tema più votata è stato “Angelina Concept Store”, con 443 voti, seguito da “Not Only For Men”, “Rebel”, “Happyland”, “Nib”, “Farmacia Santa Chiara” e “Bottega Frank”. “Voglio ringraziare tutti coloro che per mesi hanno lavorato alla buona riuscita della prima edizione di Sassuolo Comics & Sport – afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri - l'impegno, la dedizione e la loro professionalità hanno reso possibile quello che era semplicemente un sogno: un evento genuino, pieno di gente particolare ma anche con tanta passione e davvero circondati da un clima di festa e voglia di vivere. Il meteo non ci ha assistito, ma la caparbietà di tutti coloro che hanno lavorato all’iniziativa ha fatto sì che la maggior parte del programma venisse portato a termine in due giorni molto pieni ma altrettanto carichi di soddisfazioni”.