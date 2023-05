Sassuolo. Migliorano le percentuali della differenziata, ma i sacchi sono un problema

A Sassuolo da oggi sono disponibili i risultati del primo mese del nuovo modello di gestione dei rifiuti, risultati che parlano chiaro: in 4 settimane la raccolta differenziata è passata dal 64%, che caratterizzava il Comune di Sassuolo a inizio progetto, al 70% relativo al mese di aprile.

Una crescita di 6 punti percentuali che, naturalmente, tiene conto della performance dell’intero territorio comunale, benché solo circa in metà di esso sia stati avviati i nuovi servizi. Un dato, quindi, destinato ad aumentare man mano che i tecnici e gli operatori procederanno nell’adozione del nuovo modello anche nel resto del territorio di Sassuolo.

"Questo risultato si deve alla campagna informativa fatta, agli interventi dei tecnici del Gestore e dell’Amministrazione e soprattutto alla collaborazione della cittadinanza e del mondo imprenditoriale, che hanno generalmente adottato il modello con scrupolo e grande senso civico - si legge in una nota inviata dal Comue - A dimostrare questa positiva inclinazione, viene in aiuto un altro dato: se si considera l’intero territorio comunale oltre l’80% degli utenti ha già ritirato la tessera, mentre nelle aree già completamente a regime questo dato sfiora il 90%.

Problemi e degrado

Al Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, tuttavia, non sono sfuggite le lamentele della cittadinanza su diverse ciriticità, che purtroppo si stanno verificando n po' in tutti i comuni dove Hera sta introducendo il nuovo modello – “Se aumentare la percentuale della raccolta differenziata è fondamentale e la scelta fatta da Atersir va in questa direzione, altrettanto fondamentale è mantenere decoro e sicurezza in città, spiega il sndaco.

Menani attacca: "Sacchi colorati a bordo strada fino a tardo pomeriggio non garantiscono né l’una né l’altra cosa. Per questo nell’ultimo incontro con Hera sono stati messi a punto alcuni meccanismi che, ci auguriamo, vadano nella direzione voluta perché i marciapiedi sono fatti per i pedoni, non possono essere occupati gran parte del giorno da sacchi colorati che mettono a rischio la sicurezza di chi, soprattutto quando sono tanti e quindi non disposti ordinatamente, è costretto a scendere e camminare lungo la carreggiata per passare. Così come è da affinare la funzionalità delle Carte Smeraldo che ancora difettano di alcuni problemi di gioventù e che, a volte, vengono riconosciute dai cassonetti ma non li aprono”.

Le azioni di Hera

Nelle prossime settimane gli operatori di Hera procederanno a ultimare le modifiche nelle porzioni del territorio comunale in cui ancora sono presenti i precedenti servizi. Inoltre, si concentreranno sulle “rifiniture”: in primo luogo, si promuoverà una ulteriore e ancora più capillare diffusione della Carta Smeraldo: senza questa importante tesserina, infatti, non è tecnicamente possibile utilizzare i nuovi cassonetti stradali. Chi ancora non avesse ritirato il kit, ora può farlo presso la Stazione Ecologica Arcobaleno, aperta martedì e giovedì con orario continuato (9 – 18), sabato solo la mattina (9 – 13).

In secondo luogo, molta attenzione verrà dedicata a correggere gli errori di esposizione dei rifiuti di carta e plastica raccolti porta a porta: affinché questo servizio sia efficiente e possa garantire il decoro che la città di Sassuolo merita, è importante non solo che il Gestore sia puntuale nel rispettare gli orari di raccolta, convenuti entro le prime ore del pomeriggio per la carta e per la plastica, ma che anche cittadini e imprese siano meticolosi nel non esporre i loro rifiuti né troppo presto (nel qual caso rimarrebbero sul suolo pubblico per troppo tempo, causando una sensazione di degrado, e attirando altri abbandoni) né troppo tardi, con il rischio che il ritiro in zona sia stato già effettuato: in questo caso, infatti, il rifiuto rimarrebbe in strada per diverse ore prima che intervenga il secondo passaggio “di controllo”, che viene sempre garantito ma solo alla fine dei turni ordinari.