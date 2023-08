Sassuolo intitolerà una nuova strada al poliziotto Gabriele Rossi

Sarà intitolata a Gabriele Rossi la strada di nuova realizzazione all’interno dell’ex Comparto F in via Circonvallazione Sud Est: lo ha stabilito la Giunta del Comune di Sassuolo con la delibera in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Gabriele Rossi è nato a Sassuolo il 18 ottobre 1976 e, dopo aver conseguito il Diploma Alberghiero a Castrocaro, entra il Polizia di Stato frequentando la scuola Allievi Agenti di Alessandria. Nel 2008 come capopattuglia del Reparto Prevenzione Crimine è impegnato a Caserta nel servizio “Strade Sicure” e, il 26 settembre in un intervento, trova la morte a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale durante un inseguimento. Il 5 maggio 2009 gli è stata assegnata la medaglia d’argento al valor civile.