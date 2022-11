Sassuolo. La Pediatria di Comunità diventa una giungla. Avviato il restyling curato da Team Enjoy

Spazi che si trasformano con immagini colorate per regalare un’avventura ad occhi aperti ai piccoli pazienti. È stata inaugurata questo pomeriggio la nuova decorazione della Pediatria di Comunità della Casa della Comunità ‘Orizzonte di Salute’ di Sassuolo in via Fratelli Cairoli, diventata una vera e propria… giungla per bambini. I disegni sono stati ideati e realizzati su porte e pareti dal ‘Team Enjoy’, da tempo in prima linea con iniziative e sorprese per rendere “più leggera” la permanenza dei più giovani nelle strutture sanitarie della provincia. Il gruppo di volontari, composto soprattutto da sanitari, si è ritrovato negli scorsi giorni per mettersi all’opera e dare sfogo alla propria creatività, anche grazie al supporto dell’associazione sassolese ‘Balestrazzi & Barozzi”.

Protagonisti dei vari disegni sono leoni, zebre ed elefanti, che d’ora in poi faranno compagnia ai bambini - e alle loro famiglie - che devono effettuare prestazioni pediatriche presso gli ambulatori della struttura. All’inaugurazione erano presenti i Sindaci dell’Unione del Distretto Ceramico; la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena, Anna Maria Petrini; la Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti; una delegazione del ‘Team Enjoy’ capitanata dal presidente Nicola Ortugno e il responsabile del progetto Davide Nostrini. Con loro i professionisti sanitari della Pediatria di Comunità di Sassuolo, impegnati tutti i giorni ad accogliere i piccoli pazienti.

“Da anni ‘Team Enjoy’ si adopera per rendere più belli gli ambienti destinati alla cura dei bambini – dichiara la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena, Anna Maria Petrini -. Coccolare, anche visivamente, i più piccoli e metterli a loro agio facendoli sorridere è fondamentale per predisporli a momenti di cura che, talvolta, possono creare in loro timori e qualche disagio. Allo stesso tempo, si permette alle famiglie di gestire in maniera più confortevole visite ed esami. Ringraziamo ancora una volta ‘Team Enjoy’ per questo impegno costante, incessante e pieno di umanità e ci auguriamo di poter proseguire in questa bella collaborazione”.

“A maggio scorso avevamo inaugurato la pediatria del Policlinico di Modena, segno di come il nostro progetto prosegua senza sosta per migliorare gli ambienti pediatrici del territorio – spiegano Nicola Ortugno e Davide Nostrini di ‘Team Enjoy’ -. La raccolta fondi per finanziare questo lavoro ci ha visto coinvolti in numerosi eventi durante l’estate. I disegni sono stati realizzati con materiali ignifughi di altissima qualità grafica, che rendono davvero realistica agli occhi dei più piccoli questa nuova giungla. Queste occasioni rappresentano i momenti più belli per raccogliere i frutti del lavoro che mettiamo in campo per la comunità, progetti che non potrebbero essere realizzati senza il contributo di tutti. Ringraziamo in particolare l’Azienda USL di Modena per il supporto e l’associazione ‘Balestrazzi & Barozzi’”.