Sassuolo: lavori fognari in via Fenuzzi, modifica alla viabilità

Hera ha iniziato una riparazione su un tratto di rete fognaria lungo via Fenuzzi, nel centro storico di Sassuolo, che si protrarrà fino al prossimo mercoledì 12 luglio, salvo imprevisti.

L’intervento, che consiste nella sostituzione di un tratto di condotta per una lunghezza di circa 20 metri, comporta la chiusura di via Fenuzzi fra il civico 21 e via Lea. Conseguentemente, in accordo con il Comune, è stata modificata la viabilità della zona, con l’istituzione di un senso unico lungo via Caula in direzione opposta a quello solitamente istituito.

Per minimizzare l’impatto sugli esercenti di via Fenuzzi, il cantiere è stato progettato con il minimo ingombro, con un’area di lavoro mobile di circa 6 metri che avanzerà a mano a mano lungo la strada per effettuare la sostituzione della condotta.