Sassuolo. Modifica alla circolazione di viale XX Settembre

Modifiche a circolazione e sosta oggi giovedì 24 giugno dalle ore 8 alle ore 19, lungo tutto viale XX Settembre per consentire opere di manutenzione straordinaria all’edificio posto al civico 30.

Lo dispone l’ordinanza a firma del comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

In particolare, viale XX Settembre dall’intersezione con via del Pretorio: tratto di strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere al cantiere;

inversione senso di marcia di via Pretorio nel tratto compreso tra viale XX Settembre e viale della Pace.

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale per il tratto di viale XX Settembre da via Pretorio fino a via traversa Barozzi; per il tratto di viale Pretorio compreso tra viale XX Settembre e viale della Pace.

Durante le fasi di lavoro dovrà sempre essere assicurato il transito pedonale nell’area

interessata dall’intervento.