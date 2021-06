Sassuolo. Parchi e giardini, al via gli ultimi interventi di manutenzione

Si svolgeranno nel corso della prossima settimana gli ultimi interventi manutentivi sulle attrezzature ludiche installate nei parchi/giardini comunali che comporteranno la rimozione di alcuni giochi che presentano notevoli criticità.

“Dopo la ricognizione dello scorso anno – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e la manutenzione iniziata ormai da diverse settimane, sta giungendo al termine un enorme lavoro di sistemazione di giochi che, in parchi e giardini pubblici, visto lo stato in cui versavano ormai da anni rischiavano di essere pericolosi per la salute e la sicurezza dei piccoli fruitori. Alcuni di questi sono stati sostituiti, altri lo saranno, altri ancora sono stati sistemati; per alcuni giochi non è possibile, per ora, la sostituzione”

Gli interventi della prossima settimana riguarderanno il castello nel parco Viottolo del Lavatoio; la teleferica al parco Amico e il castello al parco Le Querce.

Al parco Viottolo del Lavatoio si procederà con il rifacimento di tutta la pavimentazione antitrauma ricreando sulla stessa (attraverso l'apposizione di stencil) il gioco della "campana/settimana".

L’area verde sarà chiusa al pubblici per i due giorni necessari alla perfetta asciugatura della gomma antitrauma colata in opera. Al parco Le Querce si procederà con l'installazione di 3 attrezzature fitness (addominali, gambe e braccia); al parco Amico, invece, al momento non sarà prevista la sostituzione, avendo installato nel luglio 2018 un nuovo gioco inclusivo all’interno dell’area verde.