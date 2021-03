Sassuolo, piantati 295 nuovi alberi per i bambini nati nel 2019

E’ terminata in questi giorni la piantumazione di 295 nuovi alberi nell’area verde di via Circonvallazione Sud: un albero per ogni bambino nato o adottato nel corso del 2019. Le 295 piante, fornite gratuitamente dai vivai forestali regionali, sono state collocate in modo tale da sfruttare l'allacciamento idrico esistente e permettere la sostituzione delle alberature presenti non attecchite.

“Quest'anno – si legge nella lettera inviata dall’Amministrazione comunale a firma dell’Assessore all’Ambiente Ugo Liberi a tutti i genitori di bambini nati o adottati nel corso del 2019 - avremmo dovuto festeggiare i bambini nati o adottati nel 2019, così come abbiamo tradizionalmente fatto negli anni precedenti, invitandovi a porre a dimora l'albero dedicato al vostro bambino, ma visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica nazionale "COVID- 19" l'iniziativa purtroppo non potrà essere fatta in presenza. La piantumazione delle alberature è però stata effettuata nel corrente mese di marzo ed è dislocata all'interno di un'ampia area verde ubicata nella parte sud-ovest della città, delimitata a Nord da via Indipendenza, a Sud e a Ovest dal tracciato della Circonvallazione Sud e a Est dal cannocchiale storico di pioppi cipressini che collega visivamente il Palazzo Ducale al Casino di Caccia del Belvedere".

L'intervento di piantumazione è stato eseguito da Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl per conto dell'Amministrazione Comunale e concluso il 19/03/2021, pertanto, appena sarà possibile muoversi liberamente, potrete raggiungerlo per veder crescere le vostre piante, qualora lo desideriate, sfruttando i collegamenti pedonali esistenti che si sviluppano a margine dell'area, quali per esempio la vecchia strada carraia (ad uso agricolo) che corre parallelamente al canale di Modena e che si ricollega al "cannocchiale prospettico Ducale - Belvedere".

Questa iniziativa si propone di dare un contributo concreto alla salvaguardia e al recupero dell'ambiente ma, soprattutto, vuole essere un messaggio rivolto a Voi e ai Vostri bambini affinché possiate creare un legame diretto con la natura che vi circonda”.