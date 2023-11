Sassuolo, riprende il programma “Asfalti” per le strade ammalorate

Ripartirà da domani mattina, venerdì 17 novembre, il programma di rifacimento degli asfalti nelle strade più ammalorate della città di Sassuolo.

Domani, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, via casa Pifferi a S.Michele sarà chiusa al traffico per i lavori di sistemazione; al pomeriggio, dalle ore 13,30 alle ore 17,30 circa, toccherà invece a via Del Frantoio.

Lunedì 20 novembre, sempre a San Michele, la squadra si sposterà in via Del Cimitero e in via Bellavista, che saranno chiuse al transito, indicativamente fino a mercoledì 22, dalle ore 8,30 alle ore 17,30. L’accesso al cimitero di San Michele, attraverso via del Cimitero, sarà comunque sempre garantito.

“Inizia questo nuovo stralcio di interventi sulle strade più ammalorate – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – con qualche giorno d’anticipo: secondo il programma la squadra avrebbe dovuto iniziare la prossima settimana ma si è resa disponibile già da domani e, naturalmente, abbiamo colto la palla al balzo. Si tratta dei primi interventi di uno stralcio di lavori che, dopo San Michele, si sposterà anche in città già dalla prossima settimana, condizioni metereologiche permettendo, coinvolgendo altre diciotto strade tra centro, villaggio artigianale e immediata periferia”.