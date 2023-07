Sassuolo: sistemazione lastre di via Cavallotti, modifiche alla viabilità

Proseguono, come da cronoprogramma, i lavori di sistemazione delle lastre stradali lungo via Felice Cavallotti.

Terminata la “fase 1”, da lunedì 10 luglio inizierà la 2^ Fase di lavoro con gli interventi che saranno compresi tra il civico 110 di via Cavallotti ed il civico n. 46, all’intersezione con vicolo Conce. Con l’ordinanza n°108 del 6 luglio pubblicata all’Albo Pretorio, dalle ore 08,30 del giorno lunedì 10 Luglio alle ore 19 del giorno venerdì 04 Agosto e comunque fino a fine lavori, circolazione e sosta subiranno le seguenti modifiche.

Tratto di via Cavallotti compreso tra via Marini ed il civico n. 89 senso unico di marcia direzione nord, con obbligo di svolta a sinistra verso piazza Fabbrica Rubbiani;

Piazza Fabbrica Rubbiani senso unico di marcia direzione sud per tutto il tratto da via Cavallotti 89 all’intersezione con via Marini;

Tratto di Via Cavallotti compreso tra il civico n.110 ed il civico n.46 (altezza intersezione vicolo Conce, questo escluso) chiuso al traffico veicolare;

Istituzione di doppio senso di marcia in Via Lea per consentire l’accesso e recesso dalle proprietà private da via Fenuzzi;

Inversione del senso unico di marcia in Via Caula direzione via Cavallotti per consentire l’accesso e recesso dalle proprietà private da via Fenuzzi;

Inversione del senso unico di marcia in vicolo Conce verso Piazzale Roverella per consentire l’accesso e recesso dalle proprietà private da via Cavallotti;

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale in tutta via Cavallotti.

Fase 3, lavori compresi tra piazza Martiri Partigiani e vicolo Conce

Tratto di Via Cavallotti compreso tra piazza Martiri Partigiani e il vicolo Conce chiuso al traffico veicolare;

Istituzione di doppio senso di marcia in via Caula per consentire l’accesso e recesso dalle proprietà private; Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale