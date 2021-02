Sassuolo. Terminati i lavori sul Percorso Natura del Secchia

Riapre da oggi, martedì 16 febbraio, la passerella ciclopedonale sul torrente Vallurbana chiusa dal 16 novembre scorso per interventi di manutenzione

A Sassuolo, lungo il percorso natura del Secchia, riapre da questa mattina, martedì 16 febbraio, la passerella ciclopedonale sul torrente Vallurbana in corrispondenza dell'abitato di San Michele dei Mucchietti.

La Passerella era chiusa dallo scorso 16 Novembre, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria della struttura per la sua messa in sicurezza.

L’intervento ha fatto parte del piano provinciale di manutenzione dei Percorsi natura modenesi che si snodano lungo gli argini del Panaro, Secchia e Tiepido.