Sassuolo. Si concludono oggi i lavori in via Vallurbana

Termineranno entro sera i lavori di fresatura e riasfaltatura di via Vallurbana e, da domani mattina, la ditta incaricata si sposterà in via Regina Pacis.

Domani, mercoledì 13 ottobre, dopo le ore 8,30 su via Regina Pacis dall’intersezione con via Emilia Romagna in direzione nord, verso Formigine, si procederà con l’intervento di fresatura e riasfaltatura del manto stradale che comporterà un restringimento di carreggiata ed un senso unico alternato per tutta la durata dei lavori, previsti in almeno una settimana.