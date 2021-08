Sassuolo. Tutti i vincitori di “Vetrine Celesti”: il concorso tra i negozi del centro storico

Sono stati oltre 6000 i voti on line registrati dal sito internet sassuoloinvetrina.it, a testimonianza della partecipazione e della fidelizzazione della clientela nei negozi sassolesi, per una classifica finale che ha visto “Not Only 4 Man” classificarsi al primo posto, “La Coccinella” al secondo e “Miky Jeans” al terzo posto

Sono “Not Only 4 Man”, “La Coccinella” e “Miky Jeans” i tre negozi premiati sabato scorso, poco prima dell’inizio del concerto di Umberto Tozzi in piazzale Della Rosa, per “Vetrine Celesti”: il concorso tra i negozi aderenti all’iniziativa organizzato dal Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo, in collaborazione con Terme di Salvarola e Pro Loco Sassuolo, in occasione della Notte Celeste.

Sono stati oltre 6000 i voti on line registrati dal sito internet sassuoloinvetrina.it, a testimonianza della partecipazione e della fidelizzazione della clientela nei negozi sassolesi, per una classifica finale che ha visto “Not Only 4 Man” classificarsi al primo posto, “La Coccinella” al secondo e “Miky Jeans” al terzo posto.

Al termine di una Notte Celeste che ha visto Terme di Salvarola, con Balnea, illuminarsi d’azzurro in una magica atmosfera realizzata ad hoc per l’evento, Gabriella Gibertini ha consegnato, sempre sul palco di piazzale Della Rosa, anche il premio nato anni fa in occasione dell’iniziativa e che puntualmente viene assegnato a chi si è distinto nell’ambito culturale, sportivo o sanitario. Quest’anno ad essere premiati sono stati medici ed infermieri dell’Ospedale di Sassuolo per l’enorme lavoro fatto nel fronteggiare la pandemia da Covid-19.