Sassuolo. Uffici demografici chiusi per il cambio del gestionale

Il Comune di Sassuolo è il primo dei Comuni dell'Unione del Distretto Ceramico ad implementare il nuovo sistema informatico con un passaggio al nuovo gestionale che avverrà dall’11 al 13 dicembre prossimi.



Per consentire il passaggio dei dati, quindi, a partire da venerdì 11 e fino a lunedì 13 dicembre compresi, i Servizi Demografici saranno chiusi al pubblico: in queste giornate non sarà possibile erogare alcun tipo di servizio, né di anagrafe né di stato civile.



I servizi demografici riapriranno regolarmente al pubblico nella giornata di martedì 14 dicembre.