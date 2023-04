Sassuolo. 50 uova di Pasqua ai piccoli ricoverati grazie all'associazione "Qui dove batte il cuore"

Stamattina in Ospedale a Sassuolo l'Associazione "QUI DOVE BATTE IL CUORE" ha portato oltre 50 uova di pasqua e tantissimi giochi e libri per i bambini della Pediatria e per tutti i neonati presenti in Ostetricia, in vista delle imminenti festività pasquali.

"Grazie a tutti i volontari che si sono impegnati e a Jessica Primi, presidente dell'Associazione, che ha promosso sul territorio la campagna di raccolta dei fondi per questa splendida iniziativa. A portare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati c'era anche la mascotte 'Sonic', personaggio della omonima serie tv e di molti celebri videogiochi che ha ballato e intrattenuto i bambini all'interno della sala 'giochi' del reparto".