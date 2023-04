Approdati i migranti della Humanity 1, avviato lo smistamento sul territorio regionale

Come da programma, questa mattina la nave ong Humanity 1 ha attraccato al porto di Ravenna con il suo carico di 69 migranti, imbarcati il 20 aprile scorso in acque internazionali al largo della Libia. Alle 8,45 al terminal crociere di Porto Corsini sono iniziate le operazioni di sbarco: a bordo 20 minori non accompagnati, una donna e 48 uomini, tra i 18 e i 40 anni.

È la terza volta in pochi mesi che l’Emilia-Romagna apre le porte ai migranti sbarcati direttamente dalle navi che solitamente utilizzano i porti del Mezzogiorno. Ad accoglierli l’assessore regionale al Welfare, Igor Taruffi, che già nel tardo pomeriggio di ieri si era recato sul posto per un sopraluogo preliminare, assieme al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e agli altri rappresentanti delle Istituzioni. Oltre medici e sanitari, membri della Croce Rossa, Protezione civile, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine.

L'assessore Taruffi ha inoltre ribadito che la Regione sta facendo la sua parte nell'accogliere le persone stremate dai giorni di navigazione. Tuttavia, ha espresso l'opinione che sarebbe auspicabile “che il Governo collaborasse con le istituzioni locali per gestire con una visione sensata e praticabile quella che è stata dichiarata una ‘emergenza nazionale’, piuttosto che costringere le navi a risalire l'intera penisola o comunque a dirigersi verso porti lontani. Così gli enti locali non possono essere lasciati soli, va quindi rafforzato il sistema dell’accoglienza diffusa”.

L'assessore ha poi espresso il suo apprezzamento per tutti i volontari, il personale della Protezione Civile, gli operatori della Croce Rossa e le Forze dell'ordine che hanno lavorato per facilitare la procedura di accoglienza, sotto il coordinamento della Prefettura di Ravenna.

Si tratta del terzo arrivo dopo i due precedenti, in entrambi i casi della Ocean Viking: il 31 dicembre scorso, con 113 migranti di cui 34 minori, e il successivo 18 febbraio, in cui arrivarono 84 persone (58 minori).

Come comunicato dalla Prefettura di Ravenna, i 20 minori stranieri non accompagnati resteranno temporaneamente a Ravenna, insieme alle persone che potrebbero aver bisogno di ricovero in ospedale. Dei restanti 49 migranti adulti, quasi tutti uomini (c’è una sola donna), 12 saranno accolti a Bologna, 10 a Modena, 6 a Reggio Emilia, 5 a Forlì-Cesena e altrettanti a Parma, 4 a Ferrara, 4 a Rimini e 3 a Piacenza.