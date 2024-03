Nuovo sbarco nel ravennate, 11 migranti in arrivo a Modena

Dei 71 migranti sbarcati questa mattina a Porto Corsini dalla nave Life support, 9 andranno a Forlì-Cesena, 5 a Rimini, 16 a Bologna, nove a Reggio Emilia, 11 a Modena 5 a Ferrara e Piacenza e 7a Parma. I tre minori e il fratello maggiorenne di uno di loro rimarranno invece a Ravenna.

Il prefetto Castrese De Rosa, dopo le varie operazioni post sbarco di stamane, dà conto della distribuzione dei migranti e della situazione: dopo l'attracco della nave alle 8.45, sono saliti a bordo i medici dell'Usmaf, il personale del 118 e della Croce Rossa per le prime visite e il personale della Questura per gli adempimenti di rito. Tra i primi migranti a scendere dalla nave, un giovane per il quale si è reso necessario il trasporto al Pronto soccorso per accertamenti, come già reso noto ieri sera. Poi i tre minori di cui uno accompagnato e l'unica donna a bordo, aggiunge De Rosa. Poi i mezzi della Croce rossa hanno portato i migranti al Pala de Andrè per le visite mediche, l'identificazione e il fotosegnalamento.

"Sta procedendo tutto secondo le previsioni, solo per una persona a bordo è stato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso per più approfonditi accertamenti. Nessun intoppo nelle operazioni di sbarco che si sono concluse senza alcuna criticità", conclude il prefetto.

Sono quasi mille (939 per la precisione) i migranti sbarcati al Porto di Ravenna a partire dal 31 dicembre 2022.