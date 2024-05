Migranti in arrivo al porto di Ravenna, 8 saranno ospitati a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si è tenuta martedì pomeriggio presso la Prefettura di Ravenna la riunione di coordinamento convocata dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa per organizzare lo sbarco e l'accoglienza dei 52 migranti a bordo della nave della ong Sea Eye, battente bandiera tedesca, attesa in porto per sabato 25 maggio. A bordo ci sono 46 uomini adulti e 6 minori (di 16 e 17 anni), di cui 4 non accompagnati. Le nazionalità di provenienza sono Siria (26), Bangladesh (19), Palestina (4), Pakistan (uno), Marocco (uno), Egitto (uno).