Più di 50 scatoloni per l'Ucraina raccolti dalle scuole di San Felice

Si è conclusa con ottimi risultati l’iniziativa “I bambini per i bambini” organizzata dalle scuole di San Felice sul Panaro appartenenti all’Istituto comprensivo.

La raccolta di materiale per i bimbi dell’Ucraina, iniziata lunedì 21 marzo e proseguita per tre giorni, ha avuto grande partecipazione: tanti i prodotti per l’infanzia, il materiale scolastico, i disegni spontanei e gli alimenti depositati dagli alunni negli scatoloni presenti agli ingressi delle tre scuole.

Gli scatoloni, più di 50 complessivamente, sono stati consegnati nella mattinata di venerdì 25 marzo al gruppo Sos Ucraina presso il punto di raccolta a Ricommerciamo e presto partiranno verso le zone colpite dalla guerra.