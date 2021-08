Infortunio mortale, proclamati scioperi in decine di aziende modenesi

La Cgil guida la mobilitazione dei lavoratori, che proseguirà per tutta la settimana per mostrare solidarietà dopo la terribile vicenda di Laila El Harim

"Sono già migliaia i lavoratori e le lavoratrici che oggi, e nei prossimi giorni, hanno deciso di scioperare e di prendere posizione dopo il terribile infortunio mortale che ha stroncato la vita a Laila El Harim, operaia dell’azienda Bombonette di Camposanto". A segnalarlo è la Cgil di Modena, che ha indetto una mobilitazione già poche ore dopo il decesso diella 41enne di Bastiglia, fatto che ha profondamente scosso il mondo del lavoro sul territorio modenese e non solo.

"Abbiamo chiesto fin da subito di fare massima chiarezza e di appurare le responsabilità, numerose sono state le risposte di cordoglio, solidarietà e lotta da parte delle rappresentanze sindacali di numerose aziende ed enti del territorio provinciale. Questa straordinaria risposta, in un periodo di chiusure totali o parziali dell’attività lavorativa, proviene da tutti i settori del territorio sia pubblici che privati, in primis dalle aziende del settore cartotecnico (alle quali si aggiungono, per fare solo alcuni esempi, le maestranze di numerose aziende del settore ceramico fino ad Unimore ed al terziario, dal metalmeccanico fino all’industria agroalimentare) e chiede con grande forza una sola cosa: basta parole, senza sicurezza non si lavora", spiega il sindacato.

La Cgil prosegue: "Esprimiamo ancora una volta la necessità di affrontare definitivamente questa emergenza nazionale: servono soldi, investimenti, formazione e serve mettere al centro la salute e la dignità delle persone, non il profitto. Non accetteremo che tutto questo venga svilito ed umiliato, perché un’agenda politica davvero interessata al bene delle persone non può prescindere dalla dignità e dal rispetto del lavoro£.

In queste ore continuano ad arrivare comunicazioni di adesione alle iniziative di mobilitazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici tra oggi, domani e venerdì: segnaliamo, tra gli altri, gli scioperi già proclamati in International Paper, Smurfit, Panini, BBraun Avitum Italy, Livanova, Cna, Coop Alleanza 3.0, Usco, Cantine Riunite & CIV, Granarolo, Villani, Parmareggio, Grandi Salumifici Italiani, 2B Box Docce, Zadi, Annovi Reverberi, T. Erre, Angelo Po, Goldoni, BFT, Dinamic Oil, Manitou, Crown.