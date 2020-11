Sciopero dei metalmeccanici, a Modena "assedio a Confindustria"

"Assedio a Confindustria". È il motto oggi dei sindacati dei metalmeccanici a Modena e provincia, e in particolare della Fiom-Cgil, nella giornata dello sciopero per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. I lavoratori si sono trovati dalle 10.30 alle 12 in presidio davanti alla sede di Confindustria Emilia, in via Zucchi 21 a Modena: l'hanno circondata, pacificamente, rispettando comunque le regole anti-Covid.

L'altro presidio territoriale nell'ambito della mobilitazione sul contratto si è consumato davanti alla Goldoni di Migliarina di Carpi, in collegamento virtuale con le piazze degli altri territori emiliano-romagnoli, dove da due mesi sindacati e Rsu stanno facendo pressione per chiedere alla proprieta' cinese di aprire agli acquirenti tutelando l'occupazione e l'indotto.

