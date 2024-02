Lavoratori CBM in sciopero per il contratto aziendale, presidio a Modena Est

Nella giornata di oggi i circa 160 lavoratori e lavoratrici di CBM di via Gazzotti sono nuovamente in sciopero ed in presidio davanti ai cancelli dell’impresa. Diventano così 16 le ore di sciopero effettuate nell’ambito di uno stato di agitazione che prevede un pacchetto complessivo di 40 ore. Il presidio è iniziato prima dell'alba, in concomitanza con l’orario di inizio del primo turno di lavoro e terminerà alle ore 15.

Alla base della protesta la piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale, presentata all’azienda nella primavera del 2022. "Da 6 mesi si parla unicamente del premio di risultato e si è resa evidente l’indisponibilità Aziendale a trattare tutti gli altri importanti temi - evidenzia la Fiom/Cgil - La CBM ha qualificato le richieste dei lavoratori irricevibili , ha interrotto la trattativa, permettendosi addirittura di imporre ultimatum su proposte che sono ben lontane da quanto richiesto e da quanto ribadito nell’assemblea dei lavoratori che si è tenuta il 18 gennaio scorso".

I lavoratori chiedono salario certo e diritti e contestano il premio variabile proposto dall'azienda. Abderrahmen Hissar e Stefania Ferrari della Fiom rivendicano: "Non è accettabile che in una fase nella quale le difficoltà ad arrivare a fine mese sono forti non si possa ragionare di 80 euro distribuiti nei prossimi 3 anni. Non è accettabile che in una Azienda, dove il lavoro è spesso pesante, sia complicato o impossibile chiedere ed ottenere un permesso e non si possa ragionare di qualche ora di permessi per visite mediche. Non è accettabile l’indisponibilità a ragionare della stabilizzazione dei lavoratori precari, alla luce del fatto che alcuni lavorano ormai da anni alla CBM in costante ricatto occupazionale".

La Fiom unitamente alle RSU, con il mandato dei lavoratori e delle lavoratrici, chiede di riprendere la trattativa senza preclusioni a discutere questi temi.