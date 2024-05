Scioperano i lavoratori delle ceramiche, corteo a Sassuolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sciopero nazionale di 8 ore martedì 14 maggio dei lavoratori dell’industria ceramica per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro indetto dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Nel distretto ceramico modenese e reggiano, che da solo conta circa 130 imprese e oltre 18mila addetti, si è svolta una manifestazione partita da via Radici in Piano e culminata in un presidio davanti alla sede di Confindustria Ceramica in via Montesanto.

Dopo ben 10 mesi di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le distanze tra le parti sono grandi sia per la parte normativa che per la parte economica. Filctem, Femca e Uiltec, su mandato delle assemblee dei lavoratori, hanno perciò aperto lo stato di agitazione con blocco degli straordinari e delle flessibilità in tutti i settori afferenti al ccnl di riferimento e proclamato lo sciopero di 8 ore per il giorno 14 maggio.

“La difesa del potere d'acquisto dei salari, in un contesto inflazionistico che comporta una erosione dello stesso, diviene una necessità impellente che deve trovare una risposta coerente anche nel rinnovo del contratto nazionale”, affermano i segretari Fabio Digiuseppe (Filctem Cgil), Massimo Muratori (Femca Cisl) e Fulvio Bonvicini (Uiltec Uil).

“Nella Ceramica si stanno avendo percorsi legati alla trasformazione tecnologica e alla transizione energetica, per questo è necessario un rinnovato impegno tra le parti per la difesa del settore, a partire dallo strumento del Ccnl, considerando anche percorsi di riqualificazione professionale delle maestranze che rimangono comunque il vero valore aggiunto di un comparto conosciuto in tutto il mondo” concludono i segretari.

Di fronte allo sciopero l'industria ceramica segnala di assicurare "un'occupazione stabile e di qualità: oltre il 98% dei lavoratori delle imprese associate a Confindustria Ceramica sono impiegati con contratti a tempo indeterminato". Inoltre, "il settore si distingue per i significativi livelli di retribuzione e per l'ampia diffusione della contrattazione integrativa, che coinvolge oltre il 90% delle imprese". Lo evidenzia la stessa associazione industriale, dal quartier generale di Sassuolo, puntualizzando in una nota che "le trattative per il rinnovo dell'attuale contratto nazionale, superato il decimo mese dalla scadenza, hanno dovuto e devono affrontare sfide obiettivamente complesse. Da un lato, si svolgono in un contesto di crisi di mercato, con un calo stimato del 20% dei quantitativi venduti che ha purtroppo determinato nel comparto piastrelle", tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, un ricorso agli ammortizzatori sociali per oltre 6.000 lavoratori.

Dall'altro occorre "dare una risposta, che è giusto notare si sta troppo protraendo nel tempo, al potere d'acquisto delle retribuzioni, particolarmente colpito dal picco inflattivo dello scorso anno". Per conciliare queste "opposte esigenze, abbiamo formulato una proposta economica che, unitamente ad una cospicua una tantum per tenere conto dei ritardi del negoziato, preveda un incremento economico comunque significativo- rivendica l'associazione- e in linea con le soluzioni individuate insieme ai sindacati per rinnovare i contratti del 2016 e del 2020. Si tratta di rinnovi che "hanno sempre superato l'andamento dell'inflazione. La nostra proposta comprende anche risposte specifiche alle richieste normative che ci sono state presentate, come il qualificante inserimento di nuovi profili professionali".