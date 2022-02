CFR Modena, stato di agitazione e quattro ore di sciopero

Dopo una lunga e complicata trattativa sul contratto aziendale, iniziata a settembre 2021, si è giunti oggi, martedì 8 febbraio, alla mobilitazione collettiva dei lavoratori e delle lavoratrici di CFR, azienda modenese con sede ai Torrazzi che produce motori elettrici e dà lavoro a circa 100 addetti

Fiom Cgil e Rsu CFR hanno infatti indetto quattro ore e mezzo di sciopero con presidio dalle ore 8 alle 12.30 davanti ai cancelli di via Raminodo Dalla Costa. Allo sciopero ha aderito il 90% degli addetti e anche il presidio di stamattina (in foto) è stato molto partecipato.

Il sindacato spiega: "L'azione di lotta si è resa necessaria per dimostrare all'impresa che sul premio di risultato le cifre devono essere dignitose e che la contrattazione sindacale deve essere sempre rispettata. Va infatti sottolinneato che il contratto aziendale scaduto a dicembre 2021 ha pagato mediamente più di 900 euro lordi annui nel quadriennio precedente, mentre l'attuale disponibilità aziendale prevede l'erogazione di cifre nettamente inferiori contrapposte però al raggiungimento di tre obiettivi, fatturato, margine operativo lordo e qualità, che sono più sfidanti rispetto agli anni precedenti. Questo accade in un'impresa che non versa in condizioni di difficoltà finanziaria, tutt'alto, e se è pur vero che nel 2020 la CFR ha registrato un calo del volume d'affari, è anche vero che già nel 2021 ha recuperato buona parte del fatturato e nel 2022 dichiara di voler crescere ancora. Viene pertanto logico chiedersi perché ai lavoratori non venga riconosciuto un premio di risultato in linea con gli obiettivi di crescita".

In ultima analis, la Cgil chiede di "scardinare la logica secondo cui il parametro del premio di risultato legato alla qualità prevede la decurtazione del corrispettivo importo nel caso in cui non venga raggiunto il target".