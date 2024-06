Mozarc-Bellco, nuovo sciopero mercoledì. Arriva anche l'assessore regionale Colla

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Lunedì prossimo alle 11 l'assessore regionale allo Sviluppo economico dell'Emilia-Romagna, Vincenzo Colla sarà al presidio davanti ai cancelli della Mozarc ex Bellco, a Mirandola, in provincia di Modena. E intanto l'assemblea dei lavoratori, stamattina, ha deciso un nuovo scioperto il 26 giugno. Lo annunciano Filctem Cgil e Femca Cisl, spiegando che l'obiettivo è "preparare al meglio il tavolo convocato in Regione" proprio il 26 giugno. Insieme all'assessore ci sarà anche l'eurodeputata Elisabetta Gualmini, il personale in assemblea, i sindacati, i sindaci dei comuni del distretto il presidente della Provincia Fabio Braglia. "Il modo migliore per comprendere un fatto è venire sul campo a toccarlo con mano. Per questo è strategico l'arrivo dell'assessore", dicono Lisa Vincenzi della Filctem Cgil e Alberto Suffritti della Femca Cisl Emilia Centrale.

Il tavolo regionale "si sta avvicinando, lo stiamo preparando nel migliore dei modi e lo faremo con l'assessore, accendendo i riflettori sulla multinazionale Medtronic che possiede il marchio Mozarc, già protagonista nel 2018 di un disastro industriale nel nostro Paese, terminato con il trasferimento di competenze negli Stati Uniti".

Aggiungono Vincenzi e Suffritti: "L'intera Emilia-Romagna sta dicendo con forza a Medtronic che non farà passi indietro, perché questa vicenda è diventata decisiva per il futuro del biomedicale. Fin dal 12 giugno abbiamo risposto dialogando con le istituzioni alla luce del sole, al centro del presidio che ha paralizzato la produzione aziendale. Veniamo da dieci giorni a tutta velocità, il personale è carico, determinato a sostenere una maratona lunga".

I sindacati puntano quindi i riflettori a monte: Mozarc è un tassello importante del biomedicale, con i suoi 512 occupati e una produzione essenziale per la filiera sanitaria: qui vengono realizzati filtri per la dialisi a marchio Medtronic (colosso multinazionale Usa, proprietario di Bellco al 50%. L’altro 50% è della connazionale DaVita). Qui sono realizzate macchine per la dialisi impiegate negli ospedali di tutt’Italia e che necessitano di manutenzione, ricambi e assistenza. Per questo è arduo sostenere che i prodotti Mozarc non abbiano grip sul mercato".

"E’ solo uno dei tanti conti che non tornano nella narrazione aziendale, conoscendo il grave precedente italiano di Medtronic: alla Invatec di Roncade promise un grande polo d’eccellenza nel 2011 e sette anni dopo dichiarava 300 esuberi (in maggioranza donne). Scenario molto simile a quello proposto da Medtronic e DaVita a Mirandola, con la differenza che stavolta il disegno della multinazionale appare più chiaro", concludono.