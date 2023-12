Sciopero con presidio Fiom Cgil alla Datasensing

Sciopero di due ore dalle 8.30 alle 10.30 domani martedì 19 dicembre alla Datasensing, azienda modenese che produce sensori per l’automazione industriale con 250 addetti, quasi tutte donne e giovani, impiegate per il 90% in produzione, dove svolgono un lavoro di precisione.

Lo sciopero di 2 ore è indetto dalla Fiom Cgil e dalla Rsu Fiom Cgil con presidio davanti ai cancelli aziendali (strada Santa Caterina 235).

Contemporaneamente, nella giornata di domani, sarà sciopero anche alla Datalogic di Bologna che fa parte dello stesso gruppo (Datalogic), con 500 dipendenti distribuiti nei 2 stabilimenti (Lippo e Monte San Pietro), in prevalenza tecnici e impiegati.

“Due i motivi alla base dell’azione di lotta – commenta Massimo Valentini della Fiom Cgil Modena – L’azienda vanta buone relazioni sindacali, ma nei fatti non ci ascolta, procede a colpi di azioni unilaterali, come ad esempio il calendario ferie per l’anno 2024 deciso tutto dall’azienda, o l’assorbimento di tutti i superminimi con l’ultimo aumento di giugno 23 del ccnl metalmeccanici”.

A Modena poi, esiste una questione specifica legata ad inquadramenti e salari: “molte lavoratrici – continua il funzionario Fiom Cgil - sono inquadrate al 3° livello (il più basso), molte di loro hanno un’anzianità di 10-15 anni di lavoro e sono ferme ad un salario di 1.250 euro al mese”.

"Sono 6 mesi che l’azienda è disponibile ad incontri con la Fiom e la Rsu, ma alla fine non si contratta niente.Sindacato e lavoratrici chiedono che l’azienda non si limiti solo alla disponibilità degli incontri, ma sia più disponibile a raccogliere le loro richieste, che sono state votate all’unanimità dalle lavoratrici e dai lavoratori."