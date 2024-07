Sciopero del personale FS Italiane: cancellazioni e disagi anche a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, che avrà luogo dalle ore 21 di sabato 6 luglio alle ore 21 di domenica 7 luglio. Questo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria, comportando cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Ripercussioni e Disagi

I viaggiatori devono aspettarsi notevoli disagi, con possibili cancellazioni e ritardi che potrebbero verificarsi anche prima dell'inizio ufficiale dello sciopero e protrarsi oltre il suo termine. Trenitalia ha già avvisato che l'interruzione dei servizi potrebbe colpire sia le linee principali che quelle regionali, causando problemi a chiunque avesse programmato di viaggiare durante il weekend.

Consigli per i Viaggiatori

Trenitalia, considerando le potenziali ripercussioni, invita tutti i passeggeri a informarsi accuratamente prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare i propri viaggi. Le informazioni sui collegamenti e i servizi attivi durante il periodo dello sciopero saranno disponibili attraverso vari canali, tra cui:

App Trenitalia

Sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com

Canali social e web del Gruppo FS Italiane

Numero verde gratuito 800 89 20 21

Biglietterie e uffici assistenza delle stazioni ferroviarie

Distributori self-service

Agenzie di viaggio convenzionate

Raccomandazioni Finali

I viaggiatori sono fortemente incoraggiati a controllare gli aggiornamenti in tempo reale e a considerare soluzioni alternative per evitare disagi durante lo sciopero. Inoltre, chi ha la possibilità di riprogrammare il proprio viaggio dovrebbe farlo per evitare inconvenienti legati alla mobilitazione.