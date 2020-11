Esasperazione fra i lavoratori, sciopero alla Elcam Medical di Carpi

Domani mercoledì 4 novembre i lavoratori della Elcam Medical Italy di Carpi scioperano 4 ore. La Elcam Medical è un’azienda che lavora nel comparto biomedicale e che occupa circa 200 addetti dei quali circa 170 su Carpi e una trentina su Mirandola.

"Da anni le lavoratrici e i lavoratori vivono situazioni di forte disagio: carichi di lavoro divenuti da tempo insostenibili per molti lavoratori, , della Rsu da parte della Direzione aziendale, cambi turnazioni comunicati con scarsissimo anticipo in violazione anche del ccnl, modifiche degli orari e delle chiusure aziendali non concordate con la Rsu, organico insufficiente e inferiore alle necessità lavorative in più di un reparto, abusi nell’uso dei provvedimenti disciplinari e altri problemi vissuti quotidianamente". Sono questi i motivi principali per cui Femca Cisl, Filctem Cgil e le Rsu Aziendali hanno deciso di proclamare l'astensione dal lavoro.

In precedenza, per sollecitare una risposta a queste problematiche le Rsu e i sindacati avevano proclamato lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari, ma la risposta dell’azienda è andata nella direzione opposta a quella auspicata dalle maestranze. "Ovvero la Direzione Aziendale anziché aprire al dialogo ha di fatto rifiutato di incontrare le Rsu per provare a riannodare i fili di una discussione che si era fatta difficoltosa", spiegano i sindacati.

Dalle 9 alle 13 i lavoratori, nel rispetto delle distanze di sicurezza, dell’uso della mascherina e del divieto di assembramenti, effettueranno un presidio pacifico dinnanzi ai cancelli della sede di Carpi in via Emilia Romagna.