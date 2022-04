Appalto Elleciesse al macello Tre Valli, sciopero ad oltranza a Magreta

Il sindacato Flai Cgil congiuntamente alla Rsu ha proclamato sciopero ad oltranza dall’11 aprile per le mancate risposte da parte della direzione aziendale di Elleciesse Srl, in appalto presso il macello Tre Valli di Magreta (più noto a tutti per il marchio commerciale Aia), relativamente alle richieste sui miglioramenti normativi e retributivi per i lavoratori.

E’ in atto da diversi mesi un confronto sindacale che al momento non ha prodotto risultati tangibili per i lavoratori, i quali nel corso di due assemblee sindacali tenutesi la scorsa settimana hanno proclamato lo stato di mobilitazione concretizzatosi con un pacchetto di 24 ore di sciopero consecutive già effettuate nei giorni scorsi, con la volontà da parte dei lavoratori di continuare la mobilitazione fino a quando l’azienda non darà risposte positive alle richieste sindacali.

"La mobilitazione in atto è utile e necessaria, anche a denunciare il sistema degli appalti nelle aziende del settore carni, dove la competitività aziendale viene ricercata anche attraverso la riduzione dei diritti e delle retribuzioni dei lavoratori delle aziende in appalto di lavorazioni facenti parte del processo produttivo - spiegano i sindacati - Da questo punto di vista è utile richiamare la responsabilità sociale e contrattuale delle aziende committenti, relativamente alle condizioni di lavoro, ai diritti, ai livelli di retribuzione applicati ai lavoratori in appalto all’interno dei propri siti produttivi come quello di Agricola Tre Valli".

La Flai Cgil di Modena e la Rsu Elleciesse di Magreta di Formigine, continueranno la mobilitazione sindacale con ulteriori azioni di lotta fino a quando non riceveranno risposte positive rispetto alle richieste sindacali di miglioramento normativo e retributivo dei lavoratori da mesi al centro del confronto con l’azienda.