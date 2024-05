Gruppo Fabbri Vignola, sciopero con presidio per il contratto aziendale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Prosegue la vertenza al Gruppo Fabbri di Vignola per il contratto aziendale. La Rsu insieme ai sindacati Fiom e Filctem Cgil hanno infatti proclamato per il pomeriggio di giovedì 23 maggio 2 ore di sciopero con presidio dalle 14 alle 16 davanti allo stabilimento del Gruppo Fabbri a Vignola (in via per Sassuolo, 1863). Lo sciopero che si è tenuto questo pomeriggio fa parte di un pacchetto di 16 ore di sciopero proclamate su mandato delle assemblee dei lavoratori.

"Dopo gli scioperi dello scorso febbraio motivati da infruttuosi mesi di confronto con l’azienda e dal permanere di una forte distanza tra le parti, era faticosamente ripreso il confronto con l’azienda ed è stato recentemente riattivato il tavolo per la ripresa delle trattive - spiegano gli organizzatori della mobilitazione -. Purtroppo nell’incontro del 10 maggio l’azienda ha fatto una proposta se possibile peggiorativa rispetto agli indicatori del Premio di risultato proposti negli incontri precedenti. L’azienda, eccellenza italiana ed internazionale con oltre 200 dipendenti, specializzata nella produzione e commercializzazione di confezionatrici, pellicole e software per il packaging alimentare, ha dimostrato palesemente di non voler dare risposte all’insieme delle richieste avanzate dalla delegazione sindacale, sia quelle legate alla struttura economica che alla parte normativa".

"Rsu e sindacati chiedono un aumento del consolidamento del vecchio premio di risultato, mentre l’azienda non è disponibile, rilanciando con proposte di natura diversa legate ad un salario incerto ed elevando in maniera esasperata (del 50%) il limite Ebtda su cui calcolare il premio di risultato a favore dei lavoratori", concludono i sindacati.