Vertenza Goldoni Arbos, domani sciopero e volantinaggio

Come prima risposta all'esito negativo dell'incontro del Tavolo Regionale di Salvaguardia Occupazionale per la Goldoni di Carpi, svoltosi ieri martedì 1 settembre, a pochi giorni dalla scadenza della presentazione del piano concordatario da parte della proprietà cinese previsto per il 14 settembre, la RSU Goldoni e i sindacati Fiom/Cgil e Fim/Cisl hanno deciso di proclamare uno sciopero nella mattinata di domani 3 settembre.

"L’incontro di ieri ha confermato infatti tutte le preoccupazioni che si temevano alla vigilia, sulla mancanza di un piano industriale per il rilancio dell’azienda", spiegano le sigle sindacali.

Lo sciopero di domani sarà accompagnato da un presidio con volantinaggio in Piazza dei Martiri a Carpi a partire dalle ore 10, il punto di ritrovo per i manifestanti è davanti al Municipio cittadino.