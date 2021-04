Sciopero alla Manifattura Riese Carpi: lavoratori in agitazione per l'incertezza delle prospettive

L’assemblea dei lavoratori della Manifattura Riese di Carpi ha proclamato per la giornata di domani, 27 aprile, uno sciopero di 4 ore. Filctem Cgil Carpi: "Trattative per la propria cessione senza dare alcuna informazione"

I lavoratori della Manifattura Riese di Carpi hanno deliberato la proclamazione di 4 ore di sciopero con presidio dalle 9 alle 13 davanti ai cancelli dell’azienda a Carpi per domani martedì 27 aprile.

"La Manifattura Riese, azienda operante nel settore tessile abbigliamento con 46 addetti in maggior numero donne- fanno sapere le sigle sindacali- legata da anni al marchio “Navigare”, ha da circa 5 anni come socio di maggioranza un Fondo societario d’investimento. Quattro mesi fa ha lasciato il territorio di Rio Saliceto insediandosi a Carpi. Come molte aziende del settore, versa in una crisi produttiva e finanziaria rilevante, alimentata dalla prolungata chiusura dei negozi a causa del Covid."

"L’azienda però- proseguono- da alcune settimane ha intrapreso trattative per la propria cessione senza dare alcuna informazione né alle Rsu presenti in azienda né alla Filctem Cgil con la quale c’è sempre stato un minimo di relazioni sindacali. Tutto ciò preoccupa molto le maestranze che da un momento all’altro potrebbero trovarsi uno scenario completamente diverso e di fronte ad un futuro più incerto che mai. A questo si aggiunge un uso discriminatorio della cassa integrazione che dal marzo 2020 ha visto restare a casa a zero ore molte lavoratrici e lavoratori."

"Per questi motivi dopo mesi le maestranze sono arrivate alla decisione di porre in essere l’iniziativa di sciopero. I lavoratori chiedono chiarezza sul futuro dell’azienda, maggiore trasparenza nell’uso della cassa integrazione e la riapertura di un tavolo di trattativa".- concludono le sigle sindacali.