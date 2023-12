Scioperano medici e infermieri, a rischio alcune prestazioni programmate

Le Organizzazioni Sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO - FESMED, NURSING UP, COINA e FIALS hanno proclamato sciopero generale nazionale, per l'intera giornata del 5 dicembre 2023. Lo sciopero riguarda i Medici, i Veterinari, i Dirigenti Sanitaria, Professionali, Tecnici, Amministrativi e il personale delle Professioni Sanitarie.

Lo sciopero riguarda il personale del Comparto Sanità dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena. Saranno garantite le prestazioni essenziali, mentre i servizi programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all’adesione allo sciopero.

Perché scioperano i medici

Lo sciopero è stato indetto contro la Manovra e in particolare il taglio delle pensioni. Questi i nodi principali: assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni.

In occasione dello sciopero si svolgeranno manifestazioni in tutta Italia. I leader delle associazioni parteciperanno al Sit-in previsto a Roma in piazza SS Apostoli alle 11.30. Manifestazioni sono previste anche nel resto d'Italia. La protesta non si esaurirà con la giornata del 5 dicembre. Il 18 dicembre è infatti in programma un nuovo sciopero deciso dalle altre sigle.