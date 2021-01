Ancora proteste alla Nippon Express, nessuna certezza per i lavoratori

Oggi, 8 Gennaio 2021, è continuata l’iniziativa di sciopero dei lavoratori di Nippon Express, multinazionale leader della logistica tessile che gestisce contratti per tutti i primari marchi della moda, molti dei quali siti nel distretto carpigiano e della provincia di Modena, e dei lavoratori di Dorado srl (in subappalto proprio dalla Nippon Express) operanti presso il sito produttivo di via F. Corni a Bomporto.

Questa iniziativa rientra nel più ampio pacchetto di 24 ore di sciopero dichiarato dal sindacato Filt-CGIL in relazione alla vertenza che riguarda i lavoratori del sito produttivo di via Corni.

"Ad oggi continua l’atteggiamento carente da parte dell’azienda che non garantisce risposte e/o prospettive ai lavoratori impiegati, sia quelli diretti che quelli in appalto - spiega la Cgil - I lavoratori sono attualmente posti in cassa integrazione e, a ranghi ridotti, stanno continuando una parziale attività con le commesse residue presenti in magazzino. Ma nulla ad oggi è dato sapere circa prospettive o scenari differenti e alternativi alla risoluzione dei rapporti di lavoro o alternativi al trasferimento presso la sede di Breganze in provincia di Vicenza (oltre 130 km di distanza) che costringerebbe i lavoratori alla perdita del posto. In assenza di risposte e chiare prospettive o, in alternativa, di proposte di incentivazione all’esodo dei lavoratori, oggi è stata dunque decisa una ulteriore iniziativa di sciopero a sostegno della vertenza in atto".