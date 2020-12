Sciopero del Pubblico Impiego, domani si ferma anche la sanità

Per l’intera giornata di mercoledì 9 dicembre 2020 sono stati proclamati scioperi nazionali dalle Organizzazioni sindacali FP CGIL CISL FP UIL FPL e dall'Organizzazione sindacale FSI USAE.

Lo sciopero, potenzialmente, coinvolge tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Come prevedono le norme vigenti saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all’adesione allo sciopero.

E' quindi consigliato verificare telefonicamente in anticipo la disponibilità del personale per le visite o gli altri servizi non urgenti.