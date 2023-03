Sciopero alla Transmec di Campogalliano per un cambio nell'appalto gestione magazzino

Sciopero spontaneo oggi alla Transmec Group, azienda di trasporti internazionali, spedizioni e logistica con sede a Campogalliano.

I lavoratori si sono astenuti per protestare contro le condizioni contrattuali peggiorative imposte dalla Cfp (Cooperativa facchini portabagagli) di Modena, subentrata nell’appalto per la gestione del magazzino.

Sono circa 200 i lavoratori interessati e che stamattina si sono rifiutati di entrare.