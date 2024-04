Venerdì 26 aprile stop dei trasporti pubblici. La denuncia: "Turni estenuanti, impossibile conciliare vita e lavoro"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Venerdì 26 aprile è proclamato lo sciopero degli autoferrotranvieri della regione Emilia-Romagna. Lo sciopero dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro è di 4 ore dalle 17.30 alle 21.30, sia per i servizi urbani che extraurbani nel rispetto delle fasce di garanzia.

Diversi sono i motivi della protesta: "Lo stato in cui da anni versa il settore del Tpl è inaccettabile - spiegano i sindacati -. Il rinnovo dei contratti nazionale e aziendali è ormai l’unica soluzione per dare risposte credibili e rendere il settore più appetibile anche per le nuove assunzioni. Le scarse risorse determinano una situazione insostenibile per i lavoratori sia dal punto di vista economico sia riguardo alla qualità della vita, ma tutto questo non può essere una giustificazione delle aziende per sfuggire alle proprie responsabilità".

La denuncia riguarda "turni estenuanti, straordinari di fatto obbligatori e estrema flessibilità determinano l’impossibilità i conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. A fronte dei continui tagli al settore da parte del Governo nazionale, anche in provincia di Modena sono state tagliate diverse corse del trasporto pubblico con conseguente riduzione del servizio all’utenza. Per questo la protesta è anche per chiedere maggiori risorse per garantire e implementare il servizio. Riteniamo che la situazione debba essere risolta in tempi brevi", la conclusione dei sindacati.

L'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA del bacino provinciale di Modena potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con l'astensione dalle ore 17.30 alle ore 21.30 dei servizi urbani ed extraurbani. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e pubblicate nelle sezioni "Linee" del sito web.